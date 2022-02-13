Избыток жировой массы ведет к ухудшению здоровья, и от него страдает не только сердечно-сосудистая система, но и мозг, выяснили исследователи Макмастерского университета из Канады.

Избыток общего и висцерального жиров ведет к снижению когнитивных способностей (тех самых, что позволяют нам учиться, запоминать, говорить, мыслить и так далее), приводит издание El Confidencial выводы ученых.

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Такой эффект наблюдается у здоровых молодых людей и людей среднего возраста (не обязательно у стариков И чем больше жира, тем сильнее снижаются умственные способности, при этом уровень образования не важен, отметили ученые.

Исследование также показало, что ожирение также к старению мозга. Увеличение общего объема жира на 9,2% или висцерального на 36 миллилитров соответствует одному году когнитивного старения.