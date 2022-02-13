Избыток жировой массы ведет к ухудшению здоровья, и от него страдает не только сердечно-сосудистая система, но и мозг, выяснили исследователи Макмастерского университета из Канады.
Избыток общего и висцерального жиров ведет к снижению когнитивных способностей (тех самых, что позволяют нам учиться, запоминать, говорить, мыслить и так далее), приводит издание El Confidencial выводы ученых.
Такой эффект наблюдается у здоровых молодых людей и людей среднего возраста (не обязательно у стариков И чем больше жира, тем сильнее снижаются умственные способности, при этом уровень образования не важен, отметили ученые.
Исследование также показало, что ожирение также к старению мозга. Увеличение общего объема жира на 9,2% или висцерального на 36 миллилитров соответствует одному году когнитивного старения.
Иркут 69И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?
ivanbakНе пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.
mosquito__2010Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...
лачиновСовсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?