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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Лишний жир оказался губителен для умственных способностей

Источник:
El Confidencial
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Избыток жировой массы ведет к ухудшению здоровья, и от него страдает не только сердечно-сосудистая система, но и мозг, выяснили исследователи Макмастерского университета из Канады.

Избыток общего и висцерального жиров ведет к снижению когнитивных способностей (тех самых, что позволяют нам учиться, запоминать, говорить, мыслить и так далее), приводит издание El Confidencial выводы ученых.

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Такой эффект наблюдается у здоровых молодых людей и людей среднего возраста (не обязательно у стариков И чем больше жира, тем сильнее снижаются умственные способности, при этом уровень образования не важен, отметили ученые.

Исследование также показало, что ожирение также к старению мозга. Увеличение общего объема жира на 9,2% или висцерального на 36 миллилитров соответствует одному году когнитивного старения.

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Наука #Здоровье
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Топ комментариев

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

mosquito__2010

Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru