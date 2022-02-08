Искусственный интеллект указал на внеземные объекты в Антарктиде

Искусственный интеллект составит «карту сокровищ», на которой отмечены примерно 300 тысяч мест в Антарктиде, где могут находиться упавшие метеориты.

Карту составили Исследователи из Дельфтского технологического университета в Нидерландах, которые впервые использовали для этого так называемое машинное обучение. Они загрузили в модель данные об известных метеоритах, найденных в Антарктиде.

Компьютер учел данные спутниковых наблюдений за температурой, скорость движения льда, особенности покрова и ландшафта. Проанализировав полученный массив, искусственный интеллект указал на участки, где метеориты с высокой степенью вероятности могут быть найдены.

Ученые отмечают, что сбор метеоритов в Антарктиде — физически трудная и опасная работа, которая имеет важное значение, ведь на этом континенте космические объекты из-за оптимальных температурных условий могут храниться нетронутыми тысячи лет.