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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Искусственный интеллект указал на внеземные объекты в Антарктиде

Источник:
Science Alert
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Фото: © U.S. Department of State

Искусственный интеллект составит «карту сокровищ», на которой отмечены примерно 300 тысяч мест в Антарктиде, где могут находиться упавшие метеориты.

Карту составили Исследователи из Дельфтского технологического университета в Нидерландах, которые впервые использовали для этого так называемое машинное обучение. Они загрузили в модель данные об известных метеоритах, найденных в Антарктиде.

Компьютер учел данные спутниковых наблюдений за температурой, скорость движения льда, особенности покрова и ландшафта. Проанализировав полученный массив, искусственный интеллект указал на участки, где метеориты с высокой степенью вероятности могут быть найдены.

Ученые отмечают, что сбор метеоритов в Антарктиде — физически трудная и опасная работа, которая имеет важное значение, ведь на этом континенте космические объекты из-за оптимальных температурных условий могут храниться нетронутыми тысячи лет.

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