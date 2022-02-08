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Пельмени и сосиски стали лидерами по росту цен

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год, сообщает пресс-служба компании «Эвотор». По ее данным, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%,

«По сравнению с январем прошлого года больше всего подорожали гречка - на 24%, сосиски — на 22%, пельмени — на 21%, пряники и вафли — на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления — на 17%», — рассказали ТАСС в «Эваторе».

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По данным индекса компании, в январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем и на 10% к январю 2021 года.

Индексы «Эвотора» показывают усредненное изменение цен в ключевых категориях товаров в торговых точках традиционной розничной торговли за конкретный временной период.

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