Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка

Игрушки по первому требованию, сладости и развлечения — современные родители имеют возможность выполнить каждое «хочу» ребенка. И часто именно так понимают заботу. Чем опасна ситуация, когда ребенку вместо внимания дарят игрушки, и как понять, что ребенок избалован?
Вместо любви
Родители стараются покупать много подарков ребенку по нескольким причинам. Одна из них — пережитый в детстве дефицит игрушек, тяжелое финансовое положение. Взрослый старается, чтобы его ребенок не испытал тех же чувств и не страдал. Так проецируется та форма заботы, которую он не дополучил в детстве.
«Альтернатива эмоциональной вовлеченности: тебе игрушки и конфеты, а я пойду займусь своими делами. Так происходит компенсация теплых родительских чувств за счет внешней атрибутики», — говорит психолог, гештальт-терапевт Вероника Тюрина.
Еще одной причиной может быть определенное мировоззрение, в котором принято ни в чем детям не отказывать, чтобы приучить к чувству изобилия, покупать все, что они просят.
Превращение ребенка в витрину достижений родителя — тоже нередкая причина задаривания. Это дорогие игрушки, одежда, гаджеты, самые дорогие и модные курсы, вычурные празднования, поясняет педагог и психолог Международного института психосоматического здоровья Мария Мартынова.
Как игрушки портят ребенка
Главная функция игрушек — развитие. На каждом возрастном этапе необходимо не более двух игрушек каждого типа (развивающие, сюжетные, развлекающие, спортивные).
По мнению психологов, оптимальное число — не более 15 активных игрушек, которые находятся в постоянном доступе у ребенка. При этом игрушкой можно считать и подручные средства — баночку, ложечку, фасоль, пуговицы, говорит педагог и психолог Центра развития осознанности «Синергия 3000» Ольга Наталевич.
«Когда при любом поведении покупаются подарки, когда их много и это становится ежедневной нормой, теряется вкус праздника, утрачивается ценность самой вещи — в общем потоке подарков они все сливаются, ребенок начинает относится к новым вещам и игрушкам как к само собой разумеющемуся. Теряется волшебство момента», — предупреждает Тюрина.
Признаки избыточного количества игрушек:
- Ребенок не успевает с ними поиграть, они теряют возрастную актуальность
- Часто теряет, забывает игрушки
- Быстро теряет интерес к игрушкам
- Часто просит что-то новое
Признаки избалованного ребенка:
- Принимает новую игрушку или сладость почти без эмоций, спокойно
- Мало играет с любой новой игрушкой и быстро отправляет ее в «общую кучу»
- Любой отказ купить очередной подарок воспринимает как трагедию, безапелляционно настаивая на своем и требуя «должное»
- Общее настроение пресыщенности, слабое наличие интереса и любопытства к новым вещам, легкая апатичность
Дети, избалованные подарками, в подростковом возрасте могут столкнуться с отсутствием мотивации. Зачем что-то делать, если ему все подарят. Подросток может теряться в желаниях от «не знаю, чего хочу» до фанатичного желания чего-либо. Материальные ценности, по словам педагога Наталевич, могут стать важнее отношений с людьми.
«Подобное отношение распространится и на отношения с людьми, и на самих людей. При отсутствии чувства ценности также теряется бережливость, ребенок с легкостью будет бросать то, что у него есть сейчас, точно зная, что скоро будет еще новее и, наверное, интереснее», — добавляет Тюрина.
Как перевоспитать избалованного ребенка
Хороший шанс исправить избалованного ребенка есть до семи-восьми лет. Но в этом случае перевоспитание не будет моментальным, с быстро заметными результатами. По словам психолога, это должен быть постепенный переход от избалованности к здоровой щедрости, что будет способствовать осознанию «ценности материальных вещей и денег, на которые эти вещи покупаются».
Мартынова дала советы, как именно взрослым следует реагировать на события и поведение ребенка, чтобы скорректировать его восприятие:
Формировать ответственность у ребенка за свои действия. Упал, ссадина – пусть найдет способ помочь себе и понять, почему так случилось. Не дают на площадке игрушку – имеют право, отбирать нельзя. Подрался – бывает (это не злые дети побили, а именно — бывает). Обидели – научись прощать и говорить обидчику, что это неприятно.
Создавать правила. Нарушил – наказание, обговоренное заранее. Сделал доброе дело — эмоционально поддержать, похвалить.
Ребенок должен потрудиться, чтобы получить желаемую игрушку. Не стоит дарить новые вещи просто так, например, по случаю прихода домой после работы. Также не стоит нести на кассу в магазине неожиданно понравившуюся вещь. Следует рассказать о цене, что это дорого и нужно заработать, порассуждать о реальной необходимости игрушки. Лучше не покупать сразу, а приехать еще раз.
«Откладывание удовлетворения потребностей и осмысление необходимости, то есть устранение эмоционального компонента – это важное воспитываемое качество», — поясняет Мартынова.
Если ребенок истерит, катается по полу, ведет себя социально неприемлемо, надо дать ему понять, что разговор состоится лишь в случае успокоения: «Вытрешь слезы – поговорим», «Мне непонятно, что ты говоришь, успокойся и скажи спокойным голосом». Затем лучше оставить ребенка одного подумать в комнате или отойти в сторону, если на улице. А далее в результате разговора принять решение о покупке с учетом всего выше перечисленного.