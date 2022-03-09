Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка

Игрушки по первому требованию, сладости и развлечения — современные родители имеют возможность выполнить каждое «хочу» ребенка. И часто именно так понимают заботу. Чем опасна ситуация, когда ребенку вместо внимания дарят игрушки, и как понять, что ребенок избалован?

Вместо любви

Родители стараются покупать много подарков ребенку по нескольким причинам. Одна из них — пережитый в детстве дефицит игрушек, тяжелое финансовое положение. Взрослый старается, чтобы его ребенок не испытал тех же чувств и не страдал. Так проецируется та форма заботы, которую он не дополучил в детстве.

«Альтернатива эмоциональной вовлеченности: тебе игрушки и конфеты, а я пойду займусь своими делами. Так происходит компенсация теплых родительских чувств за счет внешней атрибутики», — говорит психолог, гештальт-терапевт Вероника Тюрина.

Еще одной причиной может быть определенное мировоззрение, в котором принято ни в чем детям не отказывать, чтобы приучить к чувству изобилия, покупать все, что они просят.

Превращение ребенка в витрину достижений родителя — тоже нередкая причина задаривания. Это дорогие игрушки, одежда, гаджеты, самые дорогие и модные курсы, вычурные празднования, поясняет педагог и психолог Международного института психосоматического здоровья Мария Мартынова.

Как игрушки портят ребенка

Главная функция игрушек — развитие. На каждом возрастном этапе необходимо не более двух игрушек каждого типа (развивающие, сюжетные, развлекающие, спортивные).

По мнению психологов, оптимальное число — не более 15 активных игрушек, которые находятся в постоянном доступе у ребенка. При этом игрушкой можно считать и подручные средства — баночку, ложечку, фасоль, пуговицы, говорит педагог и психолог Центра развития осознанности «Синергия 3000» Ольга Наталевич.

«Когда при любом поведении покупаются подарки, когда их много и это становится ежедневной нормой, теряется вкус праздника, утрачивается ценность самой вещи — в общем потоке подарков они все сливаются, ребенок начинает относится к новым вещам и игрушкам как к само собой разумеющемуся. Теряется волшебство момента», — предупреждает Тюрина.

Признаки избыточного количества игрушек:

Ребенок не успевает с ними поиграть, они теряют возрастную актуальность

Часто теряет, забывает игрушки

Быстро теряет интерес к игрушкам

Часто просит что-то новое

Признаки избалованного ребенка:

Принимает новую игрушку или сладость почти без эмоций, спокойно

Мало играет с любой новой игрушкой и быстро отправляет ее в «общую кучу»

Любой отказ купить очередной подарок воспринимает как трагедию, безапелляционно настаивая на своем и требуя «должное»

Общее настроение пресыщенности, слабое наличие интереса и любопытства к новым вещам, легкая апатичность

Дети, избалованные подарками, в подростковом возрасте могут столкнуться с отсутствием мотивации. Зачем что-то делать, если ему все подарят. Подросток может теряться в желаниях от «не знаю, чего хочу» до фанатичного желания чего-либо. Материальные ценности, по словам педагога Наталевич, могут стать важнее отношений с людьми.

«Подобное отношение распространится и на отношения с людьми, и на самих людей. При отсутствии чувства ценности также теряется бережливость, ребенок с легкостью будет бросать то, что у него есть сейчас, точно зная, что скоро будет еще новее и, наверное, интереснее», — добавляет Тюрина.

Как перевоспитать избалованного ребенка

Хороший шанс исправить избалованного ребенка есть до семи-восьми лет. Но в этом случае перевоспитание не будет моментальным, с быстро заметными результатами. По словам психолога, это должен быть постепенный переход от избалованности к здоровой щедрости, что будет способствовать осознанию «ценности материальных вещей и денег, на которые эти вещи покупаются».

Мартынова дала советы, как именно взрослым следует реагировать на события и поведение ребенка, чтобы скорректировать его восприятие:

Формировать ответственность у ребенка за свои действия. Упал, ссадина – пусть найдет способ помочь себе и понять, почему так случилось. Не дают на площадке игрушку – имеют право, отбирать нельзя. Подрался – бывает (это не злые дети побили, а именно — бывает). Обидели – научись прощать и говорить обидчику, что это неприятно.

Создавать правила. Нарушил – наказание, обговоренное заранее. Сделал доброе дело — эмоционально поддержать, похвалить.

Ребенок должен потрудиться, чтобы получить желаемую игрушку. Не стоит дарить новые вещи просто так, например, по случаю прихода домой после работы. Также не стоит нести на кассу в магазине неожиданно понравившуюся вещь. Следует рассказать о цене, что это дорого и нужно заработать, порассуждать о реальной необходимости игрушки. Лучше не покупать сразу, а приехать еще раз.

«Откладывание удовлетворения потребностей и осмысление необходимости, то есть устранение эмоционального компонента – это важное воспитываемое качество», — поясняет Мартынова.

Если ребенок истерит, катается по полу, ведет себя социально неприемлемо, надо дать ему понять, что разговор состоится лишь в случае успокоения: «Вытрешь слезы – поговорим», «Мне непонятно, что ты говоришь, успокойся и скажи спокойным голосом». Затем лучше оставить ребенка одного подумать в комнате или отойти в сторону, если на улице. А далее в результате разговора принять решение о покупке с учетом всего выше перечисленного.