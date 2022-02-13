Ученые заявили о катастрофическом таянии льдов на Эвересте

Самый высокий ледник на горе Эверест стремительно исчезает под влиянием изменения климата, вызванного деятельностью человека, заявил директор Института изменения климата при Университете штата Мэн, профессор Пол Маевски.

За 25 лет на самой высокой вершине мира растаял объем льда, на формирование которого ушло две тысячи лет. «Нас это шокировало. Чем выше вы поднимаетесь в горы, тем, разумеется, холоднее и холоднее. Мы предполагали, что ледник сохранится намного лучше», — сказал Маевски в интервью CNN.

«Нам немногое известно о том, что происходит на высоте более пяти тысяч метров, а это конкретное место находится на высоте более восьми тысяч метров, так что новые данные очень важны», — отметил профессор. Ледник тает в 80 раз быстрее, чем лед формировался, добавил ученый.

По его словам, эти данные не только подтверждают, что изменение климата достигло самых высоких точек Земли. Они показывают, что высокие темпы таяния льда на такой высоте могут привести к ухудшению климатических условий, а именно к увеличению количества лавин и пересыханию источников воды.