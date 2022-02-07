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Абаканец пырнул ножом двухлетнего ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Абаканец после приема запрещенных веществ напал с ножом на двухлетнего ребенка, его задержали, сообщает УМВД по Хакасии.

В субботу в полицию обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что в квартире дома по улице Щетинкина в Абакане бывший зять причинил ножевое ранение двухлетнему внуку.

Полицейские через несколько минут обнаружили у подъезда молодого мужчину в неадекватном состоянии. При задержании он оказывал сопротивление, кричал и кидался на сотрудников.

В квартире был раненный ребенок и его 24-летняя мать. Мальчик был немедленно госпитализирован. Врачи диагностировали у ребенка проникающее ранение грудной клетки. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Женщина объяснила, что ее бывший супруг ранил малыша вовремя внезапно вспыхнувшего приступа агрессии. В крови 27-летнего подозреваемого обнаружили запрещенные вещества. Ранее абаканец к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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mosquito__2010

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ponhik78

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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