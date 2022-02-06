НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Опровергнут фейк о распылении в Якутии «омикрона» с вертолета

Источник:
РИА Новости
159 0
Фото: NOAA

Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распылял штамм коронавируса «омикрон».

Пользователи одной из соцсетей распространили видео, на котором заснят вертолет Ми-8, оставляющий над Якутией белый след. Под сообщением стали появляться комментарии, что это якобы распыляют «омикрон». Пилоты решили ответить на это шуткой и записали видео, где говорят, что заправляют емкости вирусом и готовятся к распылению.

«"Полярные авиалинии" сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже минус 30 по Цельсию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Полярных авиалиний».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХимтрейлы: что и зачем распыляют с неба

По словам заместителя лётного директора авиакомпании Семена Семенова, при выходе из двигателя вертолета температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности образуется инверсионный след.

«Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле для жителей сел Якутии, привычных к полётам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления», — отметил Семенов.

Еще по теме
Телеканал CNN назвал Харьков российским городом
Байден прилюдно обозвал журналиста «сукиным сыном»
Ванна сбежала от томича. ВИДЕО
Женщина раскрыла измену мужа по едва заметной детали
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дефицит воды ждет Кузбасс без Крапивинской ГЭС
«Ак Барс» станет первым соперников «Авангарда» в плей-офф
Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области
Новосибирская область прибавила за сутки сразу 2 тысячи заразившихся
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Игра It Takes Two получит экранизацию
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Уже давным давно и сейчас происходят перебои с подачей электричества во многих городах Украины. Оно (...

mosquito__2010

Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

arkan

Ждем новостей о том что вся Украина осталась без электроснабжения.
Sibnet.Ru