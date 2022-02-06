Опровергнут фейк о распылении в Якутии «омикрона» с вертолета

Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распылял штамм коронавируса «омикрон».

Пользователи одной из соцсетей распространили видео, на котором заснят вертолет Ми-8, оставляющий над Якутией белый след. Под сообщением стали появляться комментарии, что это якобы распыляют «омикрон». Пилоты решили ответить на это шуткой и записали видео, где говорят, что заправляют емкости вирусом и готовятся к распылению.

«"Полярные авиалинии" сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже минус 30 по Цельсию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Полярных авиалиний».

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По словам заместителя лётного директора авиакомпании Семена Семенова, при выходе из двигателя вертолета температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности образуется инверсионный след.

«Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле для жителей сел Якутии, привычных к полётам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления», — отметил Семенов.