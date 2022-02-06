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«Ак Барс» станет первым соперников «Авангарда» в плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Хоккейный клуб «Авангард» вышел на казанского «Ак Барса» в четвертьфинале плей-офф чемпионата КХЛ. Первую часть турнира пришлось завершить досрочно из-за коронавирусной инфекции.

Омские хоккеисты с юмором отреагировали на соперника, доставшегося им в плей-офф. В Instagram-аккаунте «Авангарда» появился отрывок из мультфильма «Жил-был пес», где волк говорит псу: «Что, опять?»

В сезоне 2020/21 «Авангард» играл с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции, а в сезоне 2018/19 — вышли на казанцев тоже в четвертьфинале.

Команды в плей-офф распределили по проценту уже набранных очков от максимально возможного количества. Ранее предполагалось, что после завершения Олимпиады в Пекине регулярный чемпионат возобновится.

Причин у досрочного завершения чемпионата несколько, сообщил в официальном заявлении президент КХЛ Алексей Морозов. «В том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата», — сказал он.

Плей-офф стартует 1 марта. В четвертьфинале СКА сыграет с минским «Динамо», «Йокерит» со «Спартаком», ЦСКА с «Автомобилистом», «Северсталь» с московским «Динамо», «Металлург» с «Барысом», «Трактор» с «Нефтехимиком», «Сибирь» с «Салаватом Юлаевым».

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