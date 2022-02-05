Украина отключит российскую энергосеть

Украина на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии. Ожидается, что Украина перейдет на изолированный режим работы в феврале текущего года.

Киев в 2023 году намерен добиться подключения к западноевропейской энергосистеме, пишет издание Welt. По информации издания, всего в 2022 году произойдет два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и этим летом.

Советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно оценил стремление Украины обрести полную энергетическую независимость от России.

По словам американского дипломата, Киев тем самым решительно подтверждает свое желание быть связанным с Евросоюзом.