Голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов вызвало нешуточный ажиотаж у новосибирцев. Орангутан Бату, медвежонок Шилка и манул Айшу стали настоящими героями политических баталий.

Мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов. Зоопарк имени Ростислава Шило предложил пять кандидатов — манула Айшу, амурского тигра Макса, орангутана Бату, снежного барса Саяна или первого сибирского медвежонка Шилки.

Неожиданно для властей обычное голосование превратилось в настоящую битву мнений, в нее вовлеклись многие новосибирцы. Сначала в лидерах был манул Айшу, его поддержал и мэр Анатолий Локоть.

Многие новосибирцы с присущим горожанам юмором и креативом решили голосовать за орангутана Бату. Он действительно любимчик многих посетителей зоопарка, так как достаточно сообразителен, но и своеволен. Его поддержали популярные блогеры, вроде Ильи Варламова, некоторые независимые депутаты Горсовета, например, Игорь Украинцев.

Фото: © poll.novo-sibirsk.ru

Затем неожиданный рывок получила медведица Шилка, которая была любимцем новосибирцев, но уже несколько лет живет в Японии. За короткий срок она быстро набрала большое количество голосов, словно пришли какие-то организованные участники.

Многим выборы символа напомнили реальные выборы. В чем-то голосование за Бату кажется протестным, а резкий прирост голосов за Шилку — вбросом.

Результаты голосования подведут 7 февраля в 23.55. В субботу 5 февраля лидирует Бату с результатом 49,6%, на втором месте — Шилка — 23,03%.