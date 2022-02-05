НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омич украл светофор ради бесплатной электроэнергии

Источник:
Sibnet.ru
508 4
Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Житель Омска украл светофор после того, как ему отключили электричество за неуплату. Мужчина решил использовать в качестве бесплатного источника электроэнергии солнечную батарею устройства.

Сотрудники уголовного розыска в Омске раскрыли кражу светофора по горячим следам, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Омской области. В полицию обратился сторож школы, который обнаружил пропажу односекционного мигающего светофора.

Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен уже известный им гражданин 39 лет, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Его задержали дома, когда он занимался изучением похищенной техники.

Дознаватель установила, что омич ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а сам светофор выкинул, оставив его солнечную батарею для выработки бесплатной электроэнергии. Сумма ущерба составила 56 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Все похищенное возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.

Еще по теме
Омича арестовали за издевательства над младенцем
Замминистра строительства в Омске поймали на взятке в 1,5 млн
Самый сексуальный преступник свел женщин с ума
Омича заподозрили в издевательствах над младенцем
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области
Новосибирская область прибавила за сутки сразу 2 тысячи заразившихся
Выборы символа новогоднего Новосибирска вызвали споры
Забайкалье ввело особый режим из‑за нападений бродячих собак
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Игра It Takes Two получит экранизацию
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Обсуждение (4)
Картина дня
Встреча Путина и Си Цзиньпина открыла «новую эру»
Украина отключит российскую энергосеть
Bloomberg случайно начал российское «вторжение» на Украину
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
МВД раскритиковало российские процессоры
35
Госдолг США установил исторический рекорд
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
30
Путин и Джонсон обсудили Украину
Sibnet.Ru