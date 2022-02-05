Омич украл светофор ради бесплатной электроэнергии

Житель Омска украл светофор после того, как ему отключили электричество за неуплату. Мужчина решил использовать в качестве бесплатного источника электроэнергии солнечную батарею устройства.

Сотрудники уголовного розыска в Омске раскрыли кражу светофора по горячим следам, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Омской области. В полицию обратился сторож школы, который обнаружил пропажу односекционного мигающего светофора.

Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен уже известный им гражданин 39 лет, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Его задержали дома, когда он занимался изучением похищенной техники.

Дознаватель установила, что омич ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а сам светофор выкинул, оставив его солнечную батарею для выработки бесплатной электроэнергии. Сумма ущерба составила 56 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Все похищенное возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.