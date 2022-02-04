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Новенькие Су‑57 сфотографировали в Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
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Споттеры (увлеченные фотографированием самолетов) сняли пару недавно построенных истребителей пятого поколения Су-57 во время их промежуточной посадки в новосибирском аэропорту Толмачево.

Самолеты совершили промежуточную посадку в аэропорту Толмачево при перегоне к местам базирования в европейскую часть России. Судя по данным фотографиям, два построенных в 2021 году на заводе на Комсомольском-на-Амуре новых истребителя Су-57 имеют красные бортовые номера «02» и «52».

КнААЗ выполнил плановое задание, построив четыре Су-57. Контрактом с Минобороны предусмотрено создание 76 истребителей этого типа до конца 2027 года. В 2022 году авиазавод должен построить четыре самолета пятого поколения.

Пара истребителей Су-57 в аэропорту Новосибирска. Фото: NSK Planes pic.twitter.com/Ya7VlPCdsM

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов целей. При этом гиперзвуковые ракеты на данном этапе развития технологий считаются «неотвратимым» оружием, так как их фактически невозможно перехватить.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

Grossmeister38rus

Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля.АЛЛЛООО ! Чиновники угрожают убить...
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