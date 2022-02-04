Программу утилизации старых авто перезапустят

Программу по утилизации старых автомобилей, когда владельцы сдавали автохлам и получали скидку на новую машину, нужно возобновить, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я думаю, что такую программу нужно возобновить. Но, во-первых, нужно, чтобы мы не повторяли тех ошибок, которые были сделаны раньше, чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего — по разделению этих ресурсов», — цитирует ТАСС Белоусова.

Он отметил, что надо подобрать нужный момент, так как сейчас и российский, и мировой автопром работает в ситуации ограничений из-за нехватки электронных компонентов, и из-за этого растут цены.

Идея о возобновлении программы прозвучала на встрече президента Владимира Путина с членами «Деловой России». Глава государства попросил вице-премьера дать Минпромторгу поручение по проработке этого вопроса.

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010-2011 годах и стоила бюджету 30 миллиардов рублей. Утилизировались легковые автомобили и LCV старше 10 лет, в обмен их владельцы получали сертификат на скидку в 50 тысяч рублей для покупки нового автомобиля по списку моделей, утвержденному Минпромторгом.