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Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма
«Непослушник», новая российская комедия положений от режиссера авторского кино Владимира Котта, вышла в российский прокат. В главных ролях — молодые, но уже популярные актеры Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова. Комедийный фильм про блогера-пранкера получился действительно смешным и в каком-то смысле поучительным.

Сюжет: блогер в бегах

По сюжету ленты пранкер Дима (Виктор Хориняк) жестоко разыгрывает всех вокруг, снимая вместе со своей подругой курьезные видео ради своей аудитории в соцсетях. Однажды он решает разыграть друга в церкви, однако ролик вызывает возмущение, героя обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Теперь ему грозит уголовный срок. Скрываясь от правоохранительных органов, Дима отправляется туда, где его точно не будут искать — в небольшой провинциальный монастырь. Он прикидывается монахом, но в какой-то момент понимает, что ему самому выпал шанс исправить все совершенные ранее ошибки.

Фото: © кадр из фильма

По словам режиссера Владимира Котта, «Непослушник» с одной стороны обычная комедия положений, а с другой — картина о фундаментальных вещах, которые лежат в основе нашей жизни, надежда, что настоящая любовь может победить любой цинизм внутри человека.

Премьера в России: 3 февраля 2022 года
Страна:  Россия, кинокомпания MEGOGO
Жанр:  комедия
Режиссер:  Владимир Котт
Актеры:  Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Сергей Селин
Продолжительность: 110 минут
Возраст: 12+

Съемки: церковь одобрила

Съемки фильма «Непослушник» происходили в селе Васильевское, Шуйском районе Ивановской области, а также на территории монастыря Ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери.

Фото: © кадр из фильма

Удивительно, но съемки были согласованы с руководством Русской православной церкви. «Непослушник» стал первой современной лентой, получившей разрешение на съемку в действующей церкви.

При выборе места для съемок режиссер ездил по всей стране. И однажды Котт вдохновился найденной деревней с величественной церковью, полуразрушенными постройками, удивительной среднерусской природой вокруг. Все это создало нужную атмосферу на съемочной площадке.

Основные съемки ленты начались в декабре 2020 года и продлились вплоть до февраля 2021 года. Главную роль в картине сыграл актер сериала «Кухня» Виктор Хориняк, который ранее исполнил роль Ивана Муромца в приключенческой трилогии «Последний богатырь».

Оценка: православный юмор

На момент написания этих строк на сайте «Критиканство» рейтинг «Непослушника» составляет 53 балла. Первые зрители благосклонно оценили новую работу Владимира Котта, который впервые поднял в твоем творчестве тему религии.

Критик Тимур Алиев отмечает, что «Непослушник» — лучшая юмористическая зарисовка на тему православных укладов. В ней показано, что за человеческими страстями обычно скрывается нечто более темное.

Фото: © кадр из фильма

Наталья Григорьева сетует, что внушительный подбор из востребованных и актуальных актеров не помог картине стать достаточно смешной и значимой. По ее мнению, основная сюжетная линия фильма вызывает лишь недоумение.

Стоит ли смотреть

«Непослушник» вышел душевным, смешным и нравоучительным. Котт поднимает множество нравственных проблем — от самого блогера, погрязшего в разрушающих нравственность соцсетях, до реакции общества на людей, которые немного отличаются от основной массы.

Уместно сравнение «Непослушника» с успешным фильмом «Холоп», где главный герой также вынужден резко сменить образ жизни, после чего он исправляется и находит любовь. Но стоит отметить, что сценарий новинки прописан лучше, а диалоги — естественнее.

Фото: © кадр из фильма

Герою Виктора Хориняка веришь больше, чем пафосному Александру Петрову из «Холопа». У Хориняка получился интересный дуэт с Таисией Вилковой, а режиссер попутно затрагивает тему любовного треугольника.

Ко всему прочему фильм эмоционально пластичен, что идет ему на пользу. Котт показывает, что порой неправильные действия и ошибки в итоге все-таки оказываются верными, а церковные догматы — вовсе не гарантия спасения души.

Фото: © кадр из фильма

«Послушник» — удачная комедия с неплохими актерами. Это кино развлекательное, легкое, без интеллектуальных претензий. Но внутри фильма есть несколько правильных смыслов, над которыми можно подумать в перерывах между шутками. Наша оценка — семь из десяти баллов.

Тема: Рецензии
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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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