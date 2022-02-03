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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Аргентины поблагодарил Россию за вакцину

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Аргентина очень ценит российскую помощь в борьбе с пандемией, в том числе поставки вакцин от коронавируса, заявил глава республики Альберто Фернандес на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Фернандеса, Москва значительно поддержала Буэнос-Айрес в этот момент. «Мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало, и мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, результаты великолепные», — сказал он.

Президент Аргентины уточнил, что сам привился российской вакциной «Спутник V». «Я получил две дозы и немножко подождал третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться "Спутником"», — рассказал Фернандес.

В свою очередь, Путин поблагодарил президента Аргентины за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что первый контракт на поставку препарата уже практически выполнен, доставлено около 15 миллионов доз.

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Политика #Мир #Россия #Новости COVID19
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