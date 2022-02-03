Стала известна причина отказа Путина от маски

Президент Владимир Путин не надевает маску на публичных мероприятиях, но для обеспечения безопасности его здоровья принимаются все необходимые меры, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вокруг президента принимаются соответствующие меры предосторожности. Лица, которые вступают с ним в контакт, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине», — пояснил Песков.

Ранее журналисты обратили внимание, что российский президент на публичных мероприятиях не надевает медицинскую маску, несмотря на соответствующие рекомендации Роспотребнадзора. Кроме этого, Путин отказывается от маски на международных встречах.

Так, 19 января президент России в Кремле принял лидера Ирана Ибрахима Раиси, а 1 февраля — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Обе встречи Путин провел без маски, однако глав государств разделял огромный овальный стол, следует из фотографий на сайте Кремля.

Ранее Песков уточнял, что Путин президент работает в комбинированном режиме — проводит очные встречи, соблюдая определенные меры предосторожности, однако при этом старается минимизировать участие в массовых мероприятиях.