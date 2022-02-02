Верховный суд признал движение «Колумбайн» террористическим

Верховный суд удовлетворил иск генпрокурора о признании движения «Колумбайн» террористическим. Его деятельность теперь запрещена в России.

Рассмотрение административного иска прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивировка остается неизвестной, поскольку в деле содержались сведения, относящиеся к государственной тайне.

По данным Генпрокуратуры, в социальных сетях создаются тематические группы, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств.

Ведомство напоминает, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Движение «Колумбайн» появилось после массового убийства в одноименной школе в американском штате Колорадо в 1999 году, когда двое учеников расстреляли 13 человек, еще 23 человека получили ранения.

В России термином обычно обозначают нападения учащихся на школы или другие учебные заведения. Эксперты отмечают, что как такового движения «Колумбайн» не существует, так как у него нет организационных структур, представителей или лидеров.

Генпрокуратура уверена, что деятельность участников этого движения координируется через интернет, а его последователи проповедуют идеологию насилия и массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране.