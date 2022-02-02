Верховный суд признал движение «Колумбайн» террористическим

Верховный суд удовлетворил иск генпрокурора о признании движения «Колумбайн» террористическим. Его деятельность теперь запрещена в России.
Рассмотрение административного иска прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивировка остается неизвестной, поскольку в деле содержались сведения, относящиеся к государственной тайне.
По данным Генпрокуратуры, в социальных сетях создаются тематические группы, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств.
Ведомство напоминает, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.Движение «Колумбайн» появилось после массового убийства в одноименной школе в американском штате Колорадо в 1999 году, когда двое учеников расстреляли 13 человек, еще 23 человека получили ранения.
В России термином обычно обозначают нападения учащихся на школы или другие учебные заведения. Эксперты отмечают, что как такового движения «Колумбайн» не существует, так как у него нет организационных структур, представителей или лидеров.
Генпрокуратура уверена, что деятельность участников этого движения координируется через интернет, а его последователи проповедуют идеологию насилия и массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране.
UynachalnicaТакой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!
лачиновНу да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
jeryakobче ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...
west_nik- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...