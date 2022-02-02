Тулеев выступил против Крапивинской ГЭС

Строительство Крапивинской ГЭС опасно для жителей Кузбасса: климат в регионе изменится в худшую сторону, населенные пункты смоет, если землетрясение прорвет плотину, заявил экс-глава региона Аман Тулеев в Instagram.

По словам Тулеева, в 1989 году работы на Крапивинском гидроузле были остановлены не только из-за нехватки средств, но и после протестов экологов. Они доказали, что с появлением мощной ГЭС, а вместе с ней и рукотворного водохранилища произойдет серьезное изменение микроклимата в худшую сторону — с дождями и вечными туманами.

Экс-губернатор напомнил, что в 2012 году власти вернулись к вопросу достройки. Но после консультаций с учеными приняли «осознанное совместное решение» о недопущении строительства ГЭС на реке Томь.

Тулеев обозначил несколько проблем. При создании водохранилища придется затапливать большие территории, вырубать лес, что негативно скажется на экологии района и области в целом. Кемеровская область — зона высокой сейсмичности. Регион трясет и из-за природных условий, и мощных взрывов при добыче угля и руды.

«А что будет, если очередное мощное землетрясение прорвет плотину? Населенные пункты, расположенные ниже по течению, просто смоет вместе с людьми! В районе Крапивинской ГЭС проходит зона тектонических нарушений. Ученые говорят, что строить на таком месте водохранилище — значит, ставить бомбу замедленного действия», — заявил Тулеев.

Строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь велось в 1976-1989 годах, объект был готов на 60%. В 2020 году стало известно, что проект возобновлен. Его стоимость оценивается в 20 миллиардов рублей.