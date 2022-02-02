Росстат назвал самые дорогие города Сибири для жизни в 2021 году, больше всего тратят на жизнь денег жители Норильска.

Ведомство сравнило цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках по всей стране. Самым дорогим городом России в процентах от среднего уровня цен по стране стал Анадырь (Чукотский автономный округ), а самым дешевым — Назрань (Ингушетия).

Самый высокий индекс стоимости жизни среди городов Сибири получил Норильск, где цены на 34% выше, чем в среднем по России. За ним оказался Стрежевой Томской области с превышением в 12%, Горно-Алтайск, Лесосибирск и Красноярск.

Дешевле всего оказалось жить в Куйбышеве Новосибирской области— на 17% ниже, чем в среднем по России, омском Калачинске и кемеровской Юрге — дешевле на 14%, Прокопьевске — на 13%, Омск и Исилькуле — на 12%.

Новосибирск вместе с Ачинском и Братском оказался на шестом месте самых дорогих городов Сибири. Установленный набор товаров и услуг в этих городах стоит на 1% дешевле по сравнению со среднероссийским значением.