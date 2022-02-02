НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Росстат назвал самые дорогие города Сибири

Источник:
Sibnet.ru
403 0
Фото: © Sibnet.ru

Росстат назвал самые дорогие города Сибири для жизни в 2021 году, больше всего тратят на жизнь денег жители Норильска.

Ведомство сравнило цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках по всей стране. Самым дорогим городом России в процентах от среднего уровня цен по стране стал Анадырь (Чукотский автономный округ), а самым дешевым — Назрань (Ингушетия).

Самый высокий индекс стоимости жизни среди городов Сибири получил Норильск, где цены на 34% выше, чем в среднем по России. За ним оказался Стрежевой Томской области с превышением в 12%, Горно-Алтайск, Лесосибирск и Красноярск.

Дешевле всего оказалось жить в Куйбышеве Новосибирской области— на 17% ниже, чем в среднем по России, омском Калачинске и кемеровской Юрге — дешевле на 14%, Прокопьевске — на 13%, Омск и Исилькуле — на 12%.

Новосибирск вместе с Ачинском и Братском оказался на шестом месте самых дорогих городов Сибири. Установленный набор товаров и услуг в этих городах стоит на 1% дешевле по сравнению со среднероссийским значением.

Еще по теме
Госдолг США установил исторический рекорд
Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов
Ипотечные ставки Сбербанка превысили 10%
Каждый пятый сибиряк вложил деньги в ювелирные украшения
смотреть все
Красноярск #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томское УФАС проверит цены на ПЦР-тесты
Тулеев выступил против Крапивинской ГЭС
Двое погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в Новосибирской области
Атомный ледокол «Сибирь» впервые провел суда по Енисею
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Зеленский предложил отмену армейского призыва
Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
Госдолг США установил исторический рекорд
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
Sibnet.Ru