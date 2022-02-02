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Продвижение по службе сотрудников полиции связали с вакцинацией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России поставило в зависимость от наличия прививки от коронавируса продвижение сотрудников полиции по службе, выдачу им премий и предоставление летнего отпуска, такой приказ подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Эти меры приняты для «оперативного реагирования на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию», приводит ТАСС содержание документа. Полицейские начальники теперь учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Вакцинация станет условием при перемещении на вышестоящие должности, включении в кадровый резерв, включении в график отпусков на летний период, определении размере разовых премий, возможности проведения отпуска с выездом за пределы России, сказано в документе.

В приказе главы МВД отмечается, что отсутствие у личного состава органов внутренних дел прививок негативно влияет на исполнение служебных обязанностей.

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