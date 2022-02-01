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Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов

Источник:
«Прайм»
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Фото: frankieleon / Attribution License

Платежные системы Mastercard и Visa с 1 февраля снизили размер межбанковской комиссии за прием к оплате карт для крупнейших онлайн-магазинов России.

Теперь для Ozon, Wildberries и других крупных торговых площадок комиссия составит 1,48% или 1,28% от цены товара в зависимости от оборота магазина. Международные системы пошли на это после спора с Wildberries.

Изменения позволят крупным торговым площадкам снизить расходы на эквайринг. Эксперты предполагают, что снижение комиссии не скажется на стоимости товара для конечного потребителя, однако может негативно отразиться на размере кешбэка от покупок.

Прошлым летом между Wildberries и международными платежными системами Visa и Mastercard разгорелся конфликт. Торговая площадка 17 августа объявил о снижении цен при оплате с помощью российских платежных систем — карт «Мир», сервиса SberPay и Системы быстрых платежей.

Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными системами. Покупатели на тот момент могли сэкономить 2% от стоимости товаров.

Позднее ретейлер изменил формат отображения своих цен на товар, убрав из него упоминание о наличии комиссии в случае оплаты картами Visa и Mastercard. Сейчас льгот при оплате через отечественные платежные сервисы у торговой площадки нет.

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Экономика #Торговля #Деньги
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
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