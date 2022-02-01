Новый мэр Омска получил представление за плохую уборку дорог от снега

Прокуратура Омской области вынесла мэру Омску Сергею Шелесту представление за некачественную уборку городских улиц зимой.

По информации ведомства, администрация Омска финансировала содержание и ремонт городских дорог не в полном объеме. Фактический объем финансирования в 2021 году составил порядка 40% от нормативной потребности. На 2022 год бюджетом города Омска предусмотрено 22% от нормативных затрат.

Кроме того, бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не оснащено в достаточном количестве машинами и оборудованием, позволяющими своевременно чистить дороги зимой.

Также проверка показала на улицах города «многочисленные факты зимней скользкости в виде уплотненного снега, снежного наката, наличия избыточного снежного покрова, неубранных снежных валов». Мэру вынесли представление.

Мэром Омска 15 декабря 2021 года стал глава «ОмскВодоканала» Сергей Шелест. Оксана Фадина сложила полномочия главы города в сентябре 2021 года, когда ее избрали депутатом Госдумы.