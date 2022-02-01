Прокуратура оштрафовала воняющие «коровники» возле Толмачево

Природоохранная прокуратура оштрафовала владельцев отходов животноводства возле аэропорта Толмачево, которые стали одной из причин неприятного запаха в Новосибирске, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирске много лет ищут причину неприятного запаха. Часто называют ее источником Кудряшовский мясокомбинат. Общественники выяснили, что запах идет от коровников на 25 тысяч голов возле аэропорта «Толмачево».

Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором приняты меры к пресечению нарушений законодательства предприятием, эксплуатирующим «коровники» вблизи аэропорта «Толмачево».

ООО «Толмачевское» без лицензии «обезвреживало» навоз крупного рогатого скота, у компании не было декларации о воздействии на окружающую среду, и захламили сельхозземли.

Прокуратура внесла представление директору ООО «Толмачевское». Фирма сдала декларацию о воздействии на окружающую среду, прекратила работу с отходами, очистила земельный участок. Также компанию оштрафовали на 73 тысячи рублей.