Собчак выпустила фильм о пытках в иркутских колониях

Известная журналист и телеведущая выпустила 1,5-часовой фильм о пытках в колониях Иркутской области «Иркутский хоррор: тюремный беспредел».

Материал опубликован в понедельник на YouTube-канале Собчак. В начале фильма показана известная история бунта в ангарской колонии, который произошел в 2020 году.

В фильме представлены громкие истории заключенных Кежика Ондара и Владислава Марусова, которые ранее уже освещались в СМИ.

В съемках принимали участие адвокаты, бывшие заключенные и их родственники. К моменту публикации новости фильм Собчак собрал более 1,1 миллиона просмотров.