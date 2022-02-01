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Собчак выпустила фильм о пытках в иркутских колониях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Известная журналист и телеведущая выпустила 1,5-часовой фильм о пытках в колониях Иркутской области «Иркутский хоррор: тюремный беспредел».

Материал опубликован в понедельник на YouTube-канале Собчак. В начале фильма показана известная история бунта в ангарской колонии, который произошел в 2020 году.

В фильме представлены громкие истории заключенных Кежика Ондара и Владислава Марусова, которые ранее уже освещались в СМИ.

В съемках принимали участие адвокаты, бывшие заключенные и их родственники. К моменту публикации новости фильм Собчак собрал более 1,1 миллиона просмотров.

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Иркутск #Силовые структуры #Громкое дело
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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

max5

Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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