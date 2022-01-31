Кремль опроверг введение всероссийского локдауна

Введения всероссийского локдауна Кремлем не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал появившуюся в ряде источников информацию о возможности введения в России локдауна с 7 февраля на фоне распространения коронавируса.

Песков также прокомментировал появившиеся ранее данные статистики Росстата, согласно которым в России в 2021 зафиксирована убыль населения, а число смертей в результате коронавируса превысило 517 тысяч.

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса», — сказал он.

По словам Пескова, общая система здравоохранения находится в постоянном состоянии полной мобилизации, причины столь высокой смертности «предстоит еще анализировать». Однако властям следует и дальше убеждать людей вакцинироваться.

«К сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить вот это наш общественный порог иммунитета — естественного или благодаря вакцинам возникшего», — подытожил пресс-секретарь российского президента.