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Депутаты предложили запрет на уничтожение продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Россельхознадзор

Запрет на уничтожение признанных годными продуктов питания, конфискованных или изъятых из обращения, могут ввести в России. Соответствующий законно проект в ближайшее время рассмотрит Госдума.

Документом предлагается добавить в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» новую статью — «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления», пишут «Известия».

Авторы законопроекта отмечают, что ежегодно в стране уничтожаются десятки тысяч тонн пригодного к употреблению продовольствия, что вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?», — отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что качество таких продуктов может проверять Роспотребнадзор или Россельхознадзор в зависимости от категории товаров. После этого они могут поступать в социальные и бюджетные учреждения.

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