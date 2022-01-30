Двое детей погибли из‑за угарного газа на Алтае

Мать и трое детей отравились угарным газом в поселке Гвардеевский Алтайского края, два ребенка погибли, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным следствия, 36-летняя хозяйка дома в поселке Гордеевский Троицкого района — мать пяти детей. Двое старших сыновей ночевали у бабушки. Они обнаружили мать и сестру с братьями трех, четырех и десяти лет без сознания около пяти часов вечера. Братья вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

Трехлетний мальчик и десятилетняя девочка умерли. Мать и четырехлетний ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице. Причиной гибели детей мог стать углекислый газ из-за неисправного печного отопления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК провели осмотр места происшествия. Эксперты проведут экспертизу, установят обстоятельства произошедшей трагедии.