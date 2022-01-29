Таинственный объект в Млечном Пути послал упорядоченные сигналы

Австралийские астрономы обнаружили загадочный объект в Млечном Пути, который каждые 18 минут совершает мощный выброс энергии продолжительностью 60 секунд.

Пульсирующий объект с сильным магнитным полем в процессе наблюдений периодически исчезал из поля зрения, однако через некоторое время возвращался, становясь самым ярким радиоисточником на земном небе.

При этом его уникальность — в длительном выбросе энергии в течение целой минуты. Ученые посчитали такую особенность «жуткой», так как ничего подобного ранее видеть им не доводилось, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Наблюдения показали, что излучение от объекта поляризовано на 90%, что говорит о наличии у него сильного и упорядоченного магнитного поля. Он также вращается, однако слишком медленно.

Так, период вращения пульсара обычно составляет около двух секунд, а магнетара — более десяти секунд. По основной гипотезе, астрономам удалось найти магнетар со сверхдлинным периодом вращения. Однако подтвердить или опровергнуть эту версию пока невозможно.