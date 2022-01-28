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Младшие классы в Новосибирской области оставят на очном обучении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученики 5-10 классов со следующей недели уйдут на дистант, первоклассники — на удаленку, а вот 2-4 и выпускные классы решили оставить на очном формате обучения, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

С 31 января до 13 февраля в Новосибирской области вводится всеобщий дифференцированный карантин для школ. Накануне губернатор региона Андрей Травников сообщал, что в начальных классах планируется объявить двухнедельные каникулы из-за распространения коронавируса.

По данным на четверг, в регионе закрыто на карантин более 2 тысяч классов, полностью или частично закрыто 279 школ. Большую часть заболевших школьников (62%) составляют ученики 5-10 классов, 31% — учащиеся начальной школы.

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Все школьники 5-10 классов с 31 января перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Обучение начальных классов будет проходить в очном формате. Для первых классов рекомендовано объявить дополнительные каникулы.

Малокомплектные школы будут работать в очном режиме. 11-классники всех школ также продолжат учиться очно. Их будут каждую неделю тестировать на коронавирус.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье #Образование
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