Мишустин проиндексировал федеральные социальные пособия

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.
Так, в постановлении речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.
В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Кроме этого, увеличится размер материнского капитала.
С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
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