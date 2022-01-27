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Мишустин проиндексировал федеральные социальные пособия

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Так, в постановлении речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Кроме этого, увеличится размер материнского капитала.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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