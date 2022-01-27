Видеосервис Wink анонсировал премьеры февраля. В частности, подписчики увидят громкие российские фильмы, французские картины и истории из вселенной Marvel, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Одна из главных премьер онлайн-кинотеатра Wink — российский фильм «Учености плоды» (12+). С 2 февраля начнется показ четырехсерийной телеверсии, а 23 февраля Wink покажет еще и полнометражный фильм.

В 1944 году немцы вызывают в оккупированное село Михайловское из Германии профессора Марию Шиллер (Настасья Кербенген), которая отлично знает русскую литературу. Готовясь к отступлению, немцы намерены вывезти все экспонаты музея. Помешать этим планам и спасти наследие нашего всего намерен местный житель Сергей Трофимов (Сергей Безруков). Любовь к немке смешивает все карты.

##Wink Wink: самый многофункциональный видеосервис

По сюжету драмеди «9 причин, чтобы жить», избалованный сын знаменитого врача Тома (Виктор Бельмондо ) ночами тусуется в клубах, а днем отсыпается. А у нового пациента отцовской детской клиники Маркуса (Йоанн Элунду) врожденный порок сердца, и жизнь ему совсем не в радость. Тома поручено взять шефство над Маркусом, и вместе они пройдут непростой путь. Эта история будет эксклюзивно доступна подписчикам Wink с 15 февраля.

В американском триллере с злободневным названием «Антитела» (16+) криминальный авторитет Аарон (Джон Малкович) скрывается от закона, но от вируса скрыться не может.

Он охотится на девушку с особым иммунитетом начинает охоту за ней, чтобы перезапустить с ее помощью ни больше ни меньше — человечество. Получить доступ к кинематографическим антителам зрители Wink смогут с 17 февраля.

Рекордсмен кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+). Шон (Симу Лю) вроде обычный парень. Но его мама — мастер боевых искусств, а папа — глава древнего преступного конгломерата. Кое-что от них передалось и Шону, поэтому его жизнь превращается в нешуточную войну. В подписке Wink к ним можно будет присоединиться с 10 февраля.