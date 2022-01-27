Введены штрафы за переводы организаторам азартных игр

Банки, платежных агентов, операторов связи и почтовых операторов начнут штрафовать за прием платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор, соответствующий закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях для должностных лиц размер штрафа составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2021 года. В августе 2021 года российские банки просили доработать законопроект из-за проблем с блокировкой переводов: они просили разрешить доступ к реестру Роскомнадзора, чтобы автоматически проверять сайты клиентов.

Чаще всего Роскомнадзор ограничивает доступ к сайтам с азартными онлайн-играми, в российском сегменте интернета они составляют пятую часть от всех блокировок. Самыми популярными из них являются сайты нелегальных букмекеров.