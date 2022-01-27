Новосибирские власти запланировали всеобщий карантин для школ

Власти Новосибирской области в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» запланировали со следующей недели перевести часть школьников на каникулы, часть — на удаленку, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Андрей Травников.

«Готовятся решения в отношении работы школ. Сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», — сказал губернатор.

Он уточнил, что карантин будет дифференцированным: младшие классы планируют отправить на двухнедельные каникулы, средние и старшие — на дистанционное обучение, 11-е классы, скорее всего, будут учиться очно.

Губернатор добавил, что малокомплектные школы будут переходить на удаленку только в случае появления в них очагов заболевания.