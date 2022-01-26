Лавров обвинил главу НАТО в потере связи с реальностью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме, комментируя слова генсека о возможном наращивании военного присутствия альянса на восточном фланге.

Столтенберг ранее заявил, что в НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, дополнительно разместив боевые группы блока, чтобы «повысить уровень безопасности в Европе».

При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс является оборонительным союзом и не угрожает России или какой-либо другой стране. Генсек НАТО также заверил, что блок не будет размещать боевые подразделения своих военных сил на Украине.

Одновременно Пентагон пообещал отправить на Украину новые партии военной помощи. Кроме этого, США повысили готовность войск из-за ситуации вокруг Украины — в случае необходимости они перебросят в Европу контингент быстрого реагирования.