Россия выступит в первом полуфинале Евровидения‑2022

Россия на Евровидении-2022 выступит во второй части первого полуфинала, он состоится 10 мая, сообщается в Instagram-аккаунте конкурса.

Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля. Это позволяет продюсерам чередовать лирические и танцевальные номера.

Первый полуфинал состоится 10 мая. Кто будет представлять Россию, пока не известно. В этом году трансляцию конкурса будет вести ВГТРК («Россия 1»), она же и выберет российского участника.

После победы итальянцев из Mneskin в 2022 году «Евровидение» в 2022 году пройдет в Турине. Финал запланирован на 14 мая. В прошлом году от России на соревнование поехала Манижа с песней «Russian Woman». Она заняла девятое место.