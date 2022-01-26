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Томских депутатов признали экстремистами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: KozlovaAS / CC BY-SA 3.0

Депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев внесены в перечень причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Запись о внесении депутатов в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности, появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.

По закону банки замораживают средства включенных в этот список и приостанавливают их обслуживание. Ранее в перечень внесли оппозиционера Алексея Навального, томские депутаты — его сторонники.

Фадеева и Фатеев победили на выборах в Думу Томска в сентябре 2020 года как независимые депутаты. Попадание в список экстремистов не влияет на статус депутатов Думы.

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Uynachalnica

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Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Иркут 69

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pepelmetal

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