Томских депутатов признали экстремистами

Депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев внесены в перечень причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
Запись о внесении депутатов в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности, появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.
По закону банки замораживают средства включенных в этот список и приостанавливают их обслуживание. Ранее в перечень внесли оппозиционера Алексея Навального, томские депутаты — его сторонники.
Фадеева и Фатеев победили на выборах в Думу Томска в сентябре 2020 года как независимые депутаты. Попадание в список экстремистов не влияет на статус депутатов Думы.