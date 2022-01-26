Томских депутатов признали экстремистами

Депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев внесены в перечень причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Запись о внесении депутатов в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности, появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.

По закону банки замораживают средства включенных в этот список и приостанавливают их обслуживание. Ранее в перечень внесли оппозиционера Алексея Навального, томские депутаты — его сторонники.

Фадеева и Фатеев победили на выборах в Думу Томска в сентябре 2020 года как независимые депутаты. Попадание в список экстремистов не влияет на статус депутатов Думы.