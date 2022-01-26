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Тепличный комбинат «Новосибирский» полностью заменит огурцы розами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Тепличный комбинат «Новосибирский» запустил вторую очередь участка по выращиванию сортовых роз, это позволит полностью перевести комбинат на выращивание цветов — до 37 миллионов в год, сообщает правительство региона.

«В наших планах полностью перевести тепличный комбинат Новосибирский на цветы. Сейчас все усилия направлены на повышение производительности труда, ожидаем поставку нового оборудования для сортировки цветов», – отметил учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.

Сначала ТК «Новосибирский» выращивал овощи, а осенью 2020 года запустил участок по выращиванию роз. Теперь предприятие запустило вторую очередь теплиц для цветов. Теперь здесь смогут выращивать до 14 миллионов роз в год.

До 2025 года под цветочное производство планируется перевести все 16 гектаров комплекса и довести число выращенных роз до 37 миллионов. А также начать выращивать хризантемы и герберы.

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