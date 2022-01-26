Тува ввела жесткие ограничения из‑за «омикрона»

Власти Тувы ввели жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, работодатели должны отправить половину работников на удаленку, будут закрыты многие развлекательные учреждения, сообщает правительство региона.

В Туве зарегистрирован резкий рост заболеваемости — с 20 до 103 случаев в день за неделю. В прошедшие сутки выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Пока зарегистрировано 14 случаев заболевания штаммом «омикрон», в 11 из них новый вариант вируса имел местное происхождение — началось его внутреннее распространение по Туве.



До 1 апреля в Туве закроют развлекательные заведения и отменят массовые мероприятия. Не будут работать храмы, бассейны, салонов красоты, спортивные объекты. Также закроются многофункциональные центры.

Учеников 1-8 классов, студентов ссузов и вузов переведут на дистанционный формат обучения. Должны прекратить работу детские сады и иные дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп. Работодатели до 1 апреля переведут на дистанционный режим не менее 50% работников.