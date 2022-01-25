Названы скрытые симптомы штамма «омикрон»

Штамм «омикрон» кроме основных симптомов имеет четыре скрытых, которые заразившиеся могут легко не заметить, предупреждают британские эксперты.

Такими незаметными симптомами являются усталость, потеря аппетита, тошнота и боль в мышцах. При этом основными симптомами являются кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния, пишет The Sun со ссылкой на результаты исследования ZOE Covid Symptom.

Так, самым ранним маркером заражения новым вариантом коронавируса может быть внезапная усталость и утрата аппетита. Позднее появляются ломота и боли в мышцах. Проблема в том, что такие симптомы возникают по самым разным причинам, поэтому их легко не заметить.

Специалисты не советуют самостоятельно ставить диагноз по симптомам. Однако они должны заставить человека насторожиться и вызвать врача. Иногда признаком инфицирования может быть проявление даже одного симптома, указывают авторы исследования.