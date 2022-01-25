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Школы в Хакасии перевели на дистанционное обучение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Власти Хакасии ввели ряд ограничений из-за распространения коронавируса, школы в крупных городах региона перевели на дистанционное обучение, сообщает правительство региона.

Региональный оперштаб рекомендовал перевести школы Абакана, Черногорска, Саяногорска, Белого Яра, Усть-Абакана и села Аскиз на дистанционное обучение. Администрации городов и районов самостоятельно примут решение – переводить школы полностью на дистант или оставить учиться очно отдельное звено, например, старшие классы.

В Хакасии временно приостанавливаются физкультурно-спортивные и культурные мероприятия с привлечением зрителей. Работа общепита, спортклубов, саун, кинотеатров, организаций сферы отдыха и развлечений будут принимать клиентов с 6.00 до 23.00, за исключением доставки заказов.

На входе в магазины и супермаркеты будут измерять температуру, при выявлении признаков ее повышения посетителей не будут пускать внутрь.

В Хакасии растет количество вызовов бригад скорой медицинской помощи. Только в Абакане за сутки бригадам по взрослым пациентам поступило более 600 вызовов, по детям порядка 800.

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Хакасия #Образование #Здоровье
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