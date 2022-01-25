НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Жириновский потребует отставки главы Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
398 2
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский потребует отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова из-за смерти первоклассницы от нападения собак, сообщается на сайте ЛДПР.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна Забайкальского края в субботу после нападения бездомных собак. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

На заседании Госдумы во вторник фракция ЛДПР потребует отправить в отставку главу Забайкальского края Александра Осипова.

«Губернатор Забайкалья Александр Осипов не только не может навести порядок с беспризорными собаками, которые в очередной раз загрызли человека, но еще и кивает в сторону Госдумы, которая якобы не дала ему достаточных полномочий. Все возможности у региональных властей есть! Было бы желание заниматься проблемой», — заявил Жириновский.

Еще по теме
Глава Кузбасса во второй раз вылечился от коронавируса
Осипов выступил против возврата отловленных собак на улицы
Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом
Глава Алтая предложил ввести новые добровольные сборы для туристов
смотреть все
Политика #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Терапевт из Хакасии выписывал при коронавирусе мертвую воду и магниты
Ликвидирована крупнейшая в Приангарье нарколаборатория. ВИДЕО
Глава Кузбасса во второй раз вылечился от коронавируса
Подозреваемых в тройном убийстве подростков арестовали в Омске
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Обсуждение (2)
Картина дня
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
Путин призвал к внедрению генетических технологий
США отказались идти на какие‑либо уступки России
Байден прилюдно обозвал журналиста «сукиным сыном»
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
20
МИД предупредил о подготовке Западом крупных провокаций
Sibnet.Ru