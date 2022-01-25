Жириновский потребует отставки главы Забайкалья

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский потребует отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова из-за смерти первоклассницы от нападения собак, сообщается на сайте ЛДПР.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна Забайкальского края в субботу после нападения бездомных собак. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

На заседании Госдумы во вторник фракция ЛДПР потребует отправить в отставку главу Забайкальского края Александра Осипова.

«Губернатор Забайкалья Александр Осипов не только не может навести порядок с беспризорными собаками, которые в очередной раз загрызли человека, но еще и кивает в сторону Госдумы, которая якобы не дала ему достаточных полномочий. Все возможности у региональных властей есть! Было бы желание заниматься проблемой», — заявил Жириновский.