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Осипов выступил против возврата отловленных собак на улицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил против возврата бездомных собак после отлова и стерилизации обратно на улицы, он захотел скорректировать законодательство после смерти первоклассницы от укусов собак.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна в субботу после нападения бездомных собак. Осипов планирует подготовить поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить.

«Бродячие животные без хозяев, длительный период находясь на улице, превращаются, по существу, в хищников. И поэтому нынешнее требование, возвращать их в прежние места, где они находились до отлова, для таких регионов, как наш — это не обеспечивающее безопасность людей требование законодательства и его надо корректировать», — сказал Осипов.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что требования к возврату отстрелабездомных животных исходят из регионов, где «огромные средства просто разворовывались на убийстве животных». А метод отлова, стерилизации и возврата — рабочий, если его правильно исполнять.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил подчиненным проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства. Это контроль не только за бездомными собаками, но и чиновниками, которые должны заниматься этой проблемой.

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Забайкалье #Местная власть
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