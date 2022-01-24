Защищающий животных депутат прокомментировал трагедию в Забайкалье

Нападение безнадзорных собак на людей — следствие бездействия муниципальных властей и саботажа чиновников в отдельных регионах соблюдения закона об ответственном обращении с животными, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна в субботу после нападения бездомных собак. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

«Это вина — и моральная, и юридическая — конкретных, муниципальных чиновников, не исполнивших полномочия по регулированию численности безнадзорных животных», — цитирует Бурматова ТАСС.

По его словам, в регионах, где исполняется метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивного животного в его место обитания — «нет таких трагедий, там не льется кровь ни загрызенных людей, ни убитых собак».

Он считает, что требования к возврату отстрела бездомных животных исходят из регионов, где «огромные средства просто разворовывались на убийстве животных».

«С моей точки зрения, вот это лобби, потерявшее в целом по стране порядка 2 миллиардов рублей в год — именно в эту сумму оцениваются все ежегодные контракты на убийство животных, — оно бы и хотело вернуть отстрел животных», — отметил он.