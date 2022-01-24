Школы перевели на дистанционное обучение в Бурятии

Школы Бурятии перевели на дистанционное обучение школьников кроме выпускников из-за распространения коронавируса, сообщает правительство региона.

Как отмечают эпидемиологи, новый штамм «омикрон» обладает высокой скоростью распространения. В зону риска в первую очередь попадают непривитые граждане. Опасен вирус и для детей.

«У нас временное решение о том, что в городе Улан-Удэ и части районов закрываются школы. Пока это на две недели, будем смотреть по развитию ситуации», — сказал Цыденов.

Выпускные классы – 9 и 11, которым сдавать ЕГЭ и ОГЭ, будут ходить в школу. Остальных перевели на дистанционное обучение.