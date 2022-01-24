Стоимость ипотеки в России выросла до максимума с 2015 года

Полная стоимость ипотеки в России в декабре 2021 года выросла до максимума с 2015 года, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Полная стоимость ипотеки в декабре выросла на 4,4 процентных пункта по сравнению с ноябрем и составила 13,2%. Ранее такой показатель отмечался только в 2014 и 2015 годах, приводит РИА Новости данные «Эквифакс».

Средний размер ипотечного кредита, по данным бюро, упал на 13,5%, или 530 тысяч рублей, — до 3,4 миллиона рублей. Средний же срок ипотеки стал меньше на 2 года и составил 17 лет и 5 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Выросли тарифы на мобильную связь

По словам специалистов, рост стоимости ипотеки связан исключительно с повышением ключевой ставки Банком России. От политики же ЦБ будет зависеть и дальнейшее поведение ипотечных ставок.

При этом эксперты подчеркивают, что на ипотечный рынок завязано множество отраслей и снижение его объемов может иметь негативные последствия для всего рынка недвижимости.