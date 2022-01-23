Штормовое предупреждение объявили в Норильске

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Норильске, сообщается на сайте мэрии города.

Штормовое предупреждение по очень сильному ветру объявили с 00.30 (20.30 мск) 23 января. На юге Таймырского полуострова ожидается очень сильный южный ветер до 21-26 метров в секунду и метель. Температура воздуха составляет 15 градусов мороза.

На автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель ввели временный запрет для всех видов транспорта, кроме технологического.

Ветер со скоростью от 20 метров в секунду способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. Человеку очень сложно идти против такого ветра.