Роспотребнадзор назвал опасность «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» представляет серьезную угрозу для здоровья, оснований считать, что он потерял свои поражающие свойства, на сегодня нет, сообщила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Выраженная слабость и сильные головные боли указывают на то, что возбудитель угнетающе действует на сосуды, нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы», — сказала Руженцова в интервью «Российской газете».

Она напомнила, что уже есть около двух десятков случаев смерти от этого вируса. Кроме того, по словам эксперта, пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями, что может свидетельствовать о ее сезонности, так как одновременно растет число зарегистрированных случаев в Северном и Южном полушариях.

Некоторые эксперты полагают, что с приходом нового штамма вирус ослабнет и станет сезонной инфекцией. Однако для таких выводов пока собрано недостаточно данных.