Российских чиновников переведут на удаленку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился максимально перевести работу правительства в дистанционный формат. Поручение главы правительства вступает в силу с 21 января.

Так, дистанционно будут проходить совещания вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций — если такой формат допустим, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Кроме этого, поручение Мишустина также касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при Правительстве.

В России на фоне распространения штамма «омикрон» в середине января начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. Так, 21 января оперативный штаб сообщил о рекордном числе заражений за всю пандемию: за сутки вирус выявили у 49,5 тысячи человек.