Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике мышление западного мира и призвал «думать по-взрослому».

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что менталитет Запада таков, что он уверен — ему можно все, а остальным странам, — если только разрешат. В качестве примера он привел в пример цитату бывшей главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини: «когда ЕС находится в регионе, другим странам там делать нечего».

«Это разве не политика зон влияния? Мы видим, как эти зоны по-прежнему осваиваются, как новые территории пытаются втянуть в сферу влияния Запада. Печально, что взрослые люди занимаются тем, кто круче, у кого больше всего», — сказал Лавров.

Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма и здоровья людей.