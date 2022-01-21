НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»

Источник:
ТАСС
447 9
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике мышление западного мира и призвал «думать по-взрослому».

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что менталитет Запада таков, что он уверен — ему можно все, а остальным странам, — если только разрешат. В качестве примера он привел в пример цитату бывшей главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини: «когда ЕС находится в регионе, другим странам там делать нечего».

«Это разве не политика зон влияния? Мы видим, как эти зоны по-прежнему осваиваются, как новые территории пытаются втянуть в сферу влияния Запада. Печально, что взрослые люди занимаются тем, кто круче, у кого больше всего», — сказал Лавров.

Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма и здоровья людей.

Еще по теме
Российских чиновников переведут на удаленку
Поклонской нашли новую работу
Госдума выполнила поручение Путина по пенсиям
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подростков заподозрили в угрозах минирования школ Красноярска
Морозы до 39 градусов придут в выходные в Забайкалье
Новосибирцы назвали основные причины увольнения
Два автобуса столкнулись в Красноярском крае
Самое популярное
Игру God of War для ПК взломали
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Наступил самый грустный день 2022 года
Генсек НАТО предложил России переговоры
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Генсек НАТО предложил России переговоры
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
23
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
23
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Sibnet.Ru