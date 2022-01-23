Коронавирус не позволил браконьерам вывозить контрабандой краснокнижных алтайских соколов-балобанов, благодаря этому птицы смогли вернуться домой и создать пары, сообщила орнитолог ООО «Сибэкоцентр» Елена Шнайдер в Telegram.

Черный окрас алтайских соколов-балобанов ценится у охотников-сокольников, особенно в арабских странах. И браконьеры в Пакистане ловят на продажу редких алтайских черных соколов во время перелета на зимовку. В результате страдает генофонд краснокнижных птиц, катастрофически уменьшается численность.

«Во время ковидных локдаунов и перекрытия границ природа настолько очистилась от браконьеров, что число гнездящихся пар балобанов на наших экспериментальных площадках удвоилось. Например, на площадке с дуплонами, размером в 900 квадратных километров, где обычно обитало 16-17 пар балобанов, в прошлом сезоне (летом 2021 года) мы нашли аж 37 пар», — написала Шнайдер.

Она отметила, что в марте 2020 авиасообщение было нарушено, ловцы не смогли проникнуть на территорию основного лова — в Монголию, а те ловцы, что уже были там, не имели бы возможность вывезти свою добычу и потому не ловили. В итоге летом 2021 года все взрослые балобаны без потерь вернулись на свои гнездовые участки и снова гнездились.

Также вернулись молодые птицы и сформировали пары с самцами, которые по многу лет жили в одиночестве, охраняя свой гнездовой участок в надежде, что самка прилетит.